"Zeer zorgwekkend": net vrijgelaten papa ontvoert zoontje (11) bij pleeggezin

02 oktober 2018

05u36 10 In het Vlaams-Brabantse Attenhoven heeft een man zondag zijn 11-jarig zoontje ontvoerd bij zijn pleeggezin. Sindsdien ontbreekt van de twee elk spoor. De dader was nog maar twee weken vrij uit de gevangenis, nadat hij het kind met een mentale beperking eerder al had proberen te kidnappen. Child Focus noemt de zaak "zeer zorgwekkend".

"Pim mocht bij zijn beste vriendje in de straat spelen, twee huizen van ons", vertelt pleegmama Hanna (24), die samen is met Pims halfbroer Nick (29). "Om halfdrie vertrok hij, maar om zeven uur was hij nog niet terug." Tot bij zijn kameraadje is Pim nooit geraakt. Buurtbewoners zagen hoe de jongen in de Mercedes met Duitse nummerplaat van zijn papa stapte. Politie en buurtbewoners zochten vruchteloos naar Jan Verstraeten en zijn zoon.

Gewelddadig

De zwakbegaafde jongen - Pim heeft de mentale leeftijd van een zesjarige - kwam samen met zijn zus (15) in februari bij Hanna en Nick terecht. "Ze hadden in het gezin alleen maar geweld gezien", vertelt Hanna verder. "Nina's moeder probeerde haar te wurgen. Vader Jan ontplofte bij het minste. Omdat hij ooit een parkeerboete had gekregen, reed hij de parkeerwachter aan. De kinderen zaten op de achterbank. Hij had ook al eens brandgesticht."

Vader Jan hield zich eerst keurig aan de bezoekregeling in het weekend. Samen met Pim trok hij dan naar Luxemburg. Maar vanaf juni begonnen de problemen. "Hij bracht hem eerst te laat en later gewoon niet meer terug. We maakten hem duidelijk dat het zo niet verder kon. Daar had hij het bijzonder moeilijk mee." Begin juli probeerde vader Jan voor het eerst Pim mee te nemen. De politie reed hem toen klem. Hij kreeg een celstraf en een contactverbod.

Child Focus noemt de zaak zeer zorgwekkend, maar vindt de verdwijning nog niet levensbedreigend voor een Child Alert. Voor Pleegzorg Vlaanderen is de zaak zeer uitzonderlijk. "Dit komt niet eenmaal per jaar voor", klinkt het.