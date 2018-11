"Zeer opbouwend gesprek" tussen Maggie De Block en Marc Coucke over korting op sociale bijdragen voor voetballers Fraudeonderzoek Belgisch voetbal ADN

06 november 2018

09u28

Bron: Belga 0 Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en de voorzitter van de Pro League Marc Coucke hadden gisterenavond een "zeer opbouwend gesprek" over de korting op sociale zekerheidsbijdragen voor voetballers.

De voetbalsector geniet in België van een korting op de sociale zekerheidsbijdragen, zowel voor clubs als spelers. Dat systeem is historisch gegroeid. Minister Maggie De Block liet kort na het losbarsten van het voetbalschandaal verstaan dat de sector orde op zaken moet stellen. Zoniet wil ze het gunstige RSZ-regime voor voetballers herbekijken, zei ze.

“Duidelijk signaal”

Ze zou daarover ook samenzitten met Marc Coucke, de voorzitter van de Pro League. Dat is gisterenavond gebeurd, meldt het kabinet-De Block nu. "Beide partijen spraken van een zeer opbouwend gesprek", klinkt het daar. Minister De Block herhaalde nog eens dat ze een "duidelijk signaal" verwacht vanuit de sector. "In ruil voor de korting op sociale zekerheidsbijdragen kan je van de voetbalclubs verwachten dat ze hun maatschapppelijke rol vervullen. Als de voetbalclubs niet in staat zijn om orde op zaken te stellen, dan valt zo'n korting niet meer rechtvaardigen", aldus de minister.

Concrete resultaten kwamen nog niet uit het gesprek, maar "ik heb er vertrouwen in dat mijnheer Coucke met een werkbaar voorstel komt", zegt De Block. Intussen blijven beide partijen in overleg.

