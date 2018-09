"Ze vermoorden mensen": vrouw veroordeeld tot probatiestraf voor uitschelden van moslimgezin TTR

20 september 2018

18u11

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Leuven heeft een vrouw veroordeeld tot een autonome probatiestraf van een jaar wegens een inbreuk op de antidiscriminatiewet. Aan de kassa van een warenhuis in Leuven had ze zonder enige aanleiding een moslimgezin uitgescholden.

Het racistische incident deed zich voor op 11 september 2016 aan de kassa van Albert Heijn in Leuven. Brigitte V. riep een islamitische vrouw en haar twee minderjarige kinderen toe dat "ze mensen vermoorden en moeten terugkeren naar hun land". Uit het strafdossier is gebleken dat de gedupeerden alleen geviseerd werden wegens hun geloofsovertuiging als moslim. Dat werd ook verklaard door een getuige.

Brigitte V. werd vervolgd voor een inbreuk op de anticracismewet. De aantijging werd geherkwalificeerd in een inbreuk op de antidiscriminatiewet. De rechtbank achtte die bewezen en veroordeelde de vrouw tot een autonome probatiestraf van een jaar. Een van de vier opgelegde voorwaarden is het volgen van een cursus om sociale vaardigheid te trainen.



Het slachtoffer kreeg een morele schadevergoeding van 120 euro en een materiële van 57 euro. Als moeder van de twee benadeelde kinderen ontving ze tweemaal 80 euro als morele schadevergoeding. Ook het interfederaal gelijkekansencentrum Unia had zich burgerlijke partij gesteld en kreeg 1 euro.