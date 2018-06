"Ze spotte met zijn kleine lid": man krijgt 20 jaar cel voor moord op ex-partner

Rechter veegt uitlokking-argumenten van tafel Siebe De Voogt

04 juni 2018

09u39

Bron: Eigen berichtgeving 5 Een 49-jarige man uit Blankenberge heeft in de Brugse rechtbank 20 jaar cel gekregen voor de moord op z'n ex-vriendin Petra Vanaerde (44). Op 17 september 2015 stak Eddy Boerjan de vrouw dood met een keukenmes van liefst 21 centimeter. Ze zou hem tijdens een ruzie uitgelachen hebben met z’n belabberde bedprestaties.

"Vriendinnen verklaarden hoe het slachtoffer in het bijzijn van anderen vertelde over z’n klein geslachtsdeel”, pleitten z'n advocaten in april. “Op de fatale dag zei ze hem dat ze nog nooit zo’n slechte bedpartner had gehad.” De verdediging hield voor dat de feiten uitgelokt werden. De pleiters meenden dat hun cliënt maximaal 5 jaar cel kon krijgen. De rechter veegde hun argumenten daaromtrent van tafel.

"Ik heb van mijn daden genoten"

Tijdens de pleidooien werd een onthutsend beeld opgehangen van de beklaagde. Hij wilde na de steekpartij zelfmoord plegen en schreef een afscheidsbrief naar z’n vader, waarin hij z’n woede niet onder stoelen of banken stak. “Ik heb van m’n daden genoten. Mijn wraak is zoet. Mijn troost is dat ze heel veel heeft afgezien en gesmeekt heeft en ik heb in haar gezicht gelachen”, klonk de brief.

Volgens de burgerlijke partijen toont het aan wat voor monster Boerjan is. “Hij was niets meer dan een gokverslaafde eenzaat met een kort lontje.”