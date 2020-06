Exclusief voor abonnees

“Ze is volledig door het ijs gezakt”: 10 experts stellen het coronarapport van onze ministers op

Tine Peeters Jeroen Van Horenbeek

21 juni 2020

11u44

Bron: De Morgen

9

Na drie maanden zit het coronavirus – tijdelijk?– terug in zijn kot. Tijd voor een evaluatie van de tien voornaamste ministers, Vlaams en federaal, die het land door de crisis trokken. De Morgen liet de deliberatie over aan een tienkoppig panel van experts. “Jammer genoeg ging het over leven en dood, niet over een bouwvergunning.”