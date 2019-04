“Ze is hier niet welkom”: inwoners verzetten zich tegen komst van Lhermitte, de vrouw die haar vijf kinderen doodde met mes SVM

19 april 2019

22u33

Bron: RTL 1 Kindermoord Geneviève Lhermitte, de vrouw die in 2007 haar vijf kinderen vermoordde, verhuist binnen twee à drie weken naar een psychiatrische instelling in Manage (provincie Henegouwen). De inwoners zien haar komst met lede ogen tegemoet. “Ze is hier niet welkom”, klinkt het Geneviève Lhermitte, de vrouw die in 2007 haar vijf kinderen vermoordde, verhuist binnen twee à drie weken naar een psychiatrische instelling in Manage (provincie Henegouwen). De inwoners zien haar komst met lede ogen tegemoet. “Ze is hier niet welkom”, klinkt het voor de microfoon van RTL

“Eigenlijk zou ze zelfs niet meer in leven mogen zijn”, stelt een dame op straat. “Haar plaats is in de gevangenis. Hier is ze niet welkom”, vult een man aan.

Ook in het café spreken de reacties boekdelen. “Jammer dat wij ermee opgezadeld zullen zitten. Ze verdient het niet om naar hier te komen. Ze moet levenslang geïnterneerd worden, maar niet hier.”

De enige die de situatie kan relativeren, is Claudine. “Of het nu in Manage of ergens anders is, ze zit tenminste in een gesloten instelling. Mij stoort het niet.”

Bruno Pozzoni zit gewrongen met de situatie. Enerzijds moet hij als burgemeester het hoofd koel houden, anderzijds speelt zijn vaderhart op. “Maar zo’n zaak zorgt natuurlijk voor de nodige beroering in mijn gemeente.”

Levenslang

Het parket gaat alvast niet in beroep tegen de beslissing van de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank om Lhermitte voorwaardelijk vrij te laten. In 2008 werd ze nochtans veroordeeld tot een levenslange celstraf voor vijfvoudige kindermoord.

In 2017 oordeelde de strafuitvoeringsrechtbank nog dat ze niet vrij mocht komen. De advocaat van de inmiddels 52-jarige vrouw deed echter een nieuw verzoek. In het plan dat hij deze keer voorlegde, zal Lhermitte eerst worden opgenomen in de gesloten psychiatrische instelling. Pas later zou werk gemaakt worden van een daadwerkelijke terugkeer naar de maatschappij, weliswaar nog steeds onder strikte begeleiding.

Lhermitte vermoordde op 28 februari 2007 haar vijf kinderen. In de gezinswoning in Nijvel riep ze hen een voor een bij zich in de badkamer. Daar sneed ze hen de keel door met een mes dat zij speciaal daarvoor gekocht had in een doe-het-zelfzaak. Bouchaïb Moqadem, de vader van de kinderen, was op dat moment op reis in het buitenland.