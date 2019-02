"Ze is de pedalen kwijt, duidelijk dat we van Schauvliege niets meer moeten verwachten” jv

05 februari 2019

09u51

Bron: belga 2 "Het is duidelijk dat minister Schauvliege heeft gelogen en we mogen ook concluderen dat we van haar niets meer moeten verwachten op het vlak van klimaatbeleid." Dat zegt sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke in een reactie op de omstreden uitspraken van minister Schauvliege over de klimaatbetogingen. Aandringen op het ontslag van Schauvliege doet sp.a voorlopig niet.

CD&V-minister Schauvliege zit in het oog van de storm naar aanleiding van een aantal uitspraken die ze gedaan heeft over de klimaatmarsen en de spijbelacties op donderdag. Zo zei ze dat de protesten deels opgezet zijn en dat er sprake is van een wraakactie.

Ze verwees in haar uitspraken ook naar informatie van de Staatsveiligheid. Maar dinsdag trok ze die uitspraak over de Staatsveiligheid in en moest ze toegeven dat ze geen contact heeft gehad met de Staatsveiligheid.

"Het is duidelijk dat minister Schauvliege gelogen heeft", reageert sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke. "Ze zegt dat ze zich vergaloppeerd heeft, maar vergalopperen is hier een eufemisme voor liegen. Ze heeft gezwaaid met info van de Staatsveiligheid zonder dat ze contact heeft gehad met de Staatsveiligheid."

Geen eis voor ontslag

Volgens Vandenbroucke is het duidelijk dat Schauvliege "de pedalen kwijt" is. Toch eist sp.a nog niet dat Schauvliege ontslag neemt. "In het licht van de nakende verkiezingen, weet ik niet of het uitmaakt of ze minister blijft. Wat wel pijnlijk duidelijk is, is dat we van deze minister niets meer moeten verwachten op het vlak van klimaatbeleid."

Volgens Vandenbroucke heeft het parlement trouwens al het laken naar zich toe getrokken door afgelopen woensdag unaniem te beslissen om verder te gaan met de eerder goedgekeurde klimaatresolutie en die resolutie te laten doorrekenen door het Planbureau.