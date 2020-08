Zaak-Chovanec: Jambon geeft morgen toelichting redactie

28 augustus 2020

18u18 24 Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zal morgennamiddag tijdens een persmoment in zijn woonplaats Brasschaat toelichting geven bij de berichten die de afgelopen dagen zijn verschenen over de zaak-Chovanec. Dat heeft zijn woordvoerder meegedeeld.



Jambon is de voorbije dagen onder druk komen te staan na onthullingen in de zaak rond de Slovaak Jozef Chovanec, die in 2018 om het leven kwam na een hardhandig politieoptreden in een politiecel op de luchthaven van Charleroi.

Jambon was destijds federaal minister van Binnenlandse Zaken. Hij heeft tot dusver nog niet persoonlijk gecommuniceerd over de affaire.

