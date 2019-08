“Yogasnuivers tegen cruiseschepen”: Antwerpse activisten kiezen voor protest met yogamatjes MLS

02 augustus 2019

22u16

Bron: De Morgen 2 De burgerbeweging die vervuilende cruiseschepen van de Antwerpse oevers wil weren, steekt een tandje bij in het verzet. De volgende cruise die aanlegt in Antwerpen mag zich verwachten aan een groep manifestanten gewapend … met yogamatten.

Eerst probeerden ze het met een petitie die al door vijftienduizend Antwerpenaren werd ondertekend. Daarna trokken ze naar de gemeenteraad waar ze naar eigen zeggen weggehoond werden en bespot.

“Het was vooral de N-VA-fractie die als een joelende bende hyena’s met z’n twintigen een zwak dier aanvielen.” Initiatiefnemer Kees Meerman was eerst diep verontwaardigd, maar hij geeft niet op. Onder de naam ‘Yogasnuivers tegen cruiseschepen’ roept hij op om op 11 augustus te protesteren tegen de komst van het eerstvolgende cruiseschip, de 219 meter lange Balmoral van rederij Fred. Olsen Cruiselines.

Mondkapje

De manifestatie moet vreedzaam verlopen. “We gaan niet roepen of saboteren”, klinkt het. “Geef op een positieve, vreedzame manier uiting aan je onvrede over de vervuiling die cruiseschepen creëren middenin de Lage Emissie Zone van Antwerpen. Kom mee een uurtje yoga doen. Het wordt leuk, gezellig en geeft ons de kans om onze onvrede over de luchtkwaliteit in Antwerpen te uiten.”

Deelnemers worden gevraagd een yogamat, gehoorbescherming en een mondkapje mee te brengen, “om duidelijk te maken waarom we daar staan”. Kees Meerman heeft bij het stadsbestuur een aanvraag ingediend voor de manifestatie. Uiteindelijk is het de burgemeester die over de toelating beslist.

Meer over Antwerpen

Kees Meerman