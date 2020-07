“Wouter Beke zal sterk uit de hoek moeten komen om coronacommissie zonder kleerscheuren te doorstaan” HAA

18 juli 2020

09u09

Bron: Belga 7 “Als Wouter Beke maandag geen concrete antwoorden geeft op enkele cruciale vragen, dan komt zijn politieke verantwoordelijkheid in het vizier.” Dat zegt Björn Rzoska (Groen), die de coronacommissie in het Vlaams Parlement voorzit. “Het wordt erop of eronder (voor de Vlaamse minister van Welzijn, nvdr.)”, zegt Rzoska.

De coronacommissie van het Vlaams Parlement heeft de voorbije week verschillende hoorzittingen georganiseerd. De focus lag tijdens die eerste fase op de aanpak in de woonzorgcentra. Maandag wordt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke gehoord.



De CD&V-minister kreeg de afgelopen weken behoorlijk wat kritiek over zich heen. “De laatste weken zijn er dringende vragen over zijn beleid naar boven gedreven”, zegt ook commissievoorzitter Björn Rzoska. “De minister zal volledige verantwoording moeten afleggen. Hij zal sterk uit de hoek moeten komen om de coronacommissie zonder kleerscheuren te doorstaan”, klinkt het.

Bij zowel de grootste koepelorganisatie Zorgnet Icuro als bij de vakbonden klinkt het dat de minister wegkijkt als er gevraagd wordt voor versterking en crisisoverleg Björn Rzoska (Groen)

Woonzorgcentra

Zelf is Rzoska ook kritisch voor Beke. Voor hem is het meest problematische “dat vanaf midden maart de woonzorgcentra om hulp vragen, en het kabinet Beke niet thuis gaf”. “Bij zowel de grootste koepelorganisatie Zorgnet Icuro als bij de vakbonden klinkt het dat de minister wegkijkt als er gevraagd wordt voor versterking en crisisoverleg”, zegt Rzoska.



Volgens Rzoska heeft Beke duidelijk “steken laten vallen”, onder meer in zijn reactie op de noodkreten van zorgmedewerkers. Ook bij de aanhoudende problemen met de contactopsporing gaat Beke niet vrijuit. “Ook hier lijkt het er sterk op dat minister Beke achter de feiten holt. Contactonderzoek is een essentieel onderdeel in de strijd tegen het virus. Als we willen verhinderen dat corona terug om zich heen grijpt, moet minister Beke het systeem herdenken”, meent Rzoska.

Politieke verantwoordelijkheid

Hier en daar klinkt de vraag naar het ontslag van Beke. Maar Rzoska wil Beke de kans geven om zich maandag te verdedigen. “Mijn commissie draait niet om een politieke afrekening, wel om feiten waar minister Beke politieke verantwoordelijkheid voor draagt.”

Lees ook:

Explosief rapport schetst ijzingwekkend beeld van coronacrisis in woonzorgcentra: “Bewoner zat in haar onderbroek op de gang te huilen” (+)

Dit moeten we nú doen om tweede golf in te dijken: expert Pierre Van Damme geeft 4 concrete tips (+)

ANALYSE. Komt Wouter Beke in de coronacrisis overal te laat? (+)