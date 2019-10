“Wouter Beke eigent zichzelf ministerpost toe, in plaats van stap opzij te zetten” Aanstelling Wouter Beke als Vlaams minister stuit op kritiek binnen eigen partij Klaas Danneel

03 oktober 2019

17u00 5 De aanstelling van Wouter Beke als Vlaams minister stuit op kritiek binnen zijn eigen partij. Een deel van de CD&V-militanten vinden het een gemiste kans. “We hebben de verkiezingen verloren. Een voorzitter moet daaruit zijn conclusies trekken, het was niet het juiste moment om zich een ministerpost toe te eigenen”, zegt de Kuurnse CD&V-burgemeester Francis Benoit.

Wouter Beke is kop van Jut binnen zijn eigen partij. Dat bleek dinsdagavond ook tijdens de algemene vergadering van CD&V, waar de achterban de benoeming van de ministers moest goedkeuren. Onder meer burgemeester Francis Benoit van Kuurne nam er het woord en haalde fel uit. “Na onze historische verkiezingsnederlaag willen de militanten vernieuwing en verjonging”, zegt Benoit. “Wouter Beke moest als voorzitter zijn verantwoordelijkheid genomen hebben en een stap opzij hebben gezet, maar in de plaats benoemt hij zichzelf tot minister. Dat is een heel vreemd signaal en een gemiste kans. De verjonging is er slechts gedeeltelijk gekomen door de aanstelling van Benjamin Dalle als minister, een groot deel van de achterban had de postjes toch liever anders ingevuld gezien. De ‘D’ in onze partij staat voor democratisch, maar echt democratisch is het op dit moment niet altijd.”

Eieren voor geld

De aanstelling van Wouter Beke, Hilde Crevits en Benjamin Dalle als ministers in de Vlaamse regering werd uiteindelijk wel goedgekeurd door de CD&V-leden. “Wouter Beke zal zeker een goeie minister zijn, laat daar geen twijfel over bestaan”, zegt Benoit nog. “Maar hij is op dit moment niet de juiste man op de juiste plaats. Beke stond op een federale lijst, dan is het onlogisch dat hij Vlaams minister wordt. Het lijkt erop dat hij eieren voor zijn geld kiest door het eerste postje dat passeert te grijpen. Dat is niet wat we als partij nodig hebben. Bovendien moet de federale regering nog gevormd worden. Daarbij hebben we mensen nodig die goed kunnen onderhandelen. Wouter Beke is daar één van.”

Smoel

Francis Benoit beseft dat zijn kritiek niet in goede aarde zal vallen bij de partijtop, maar hij vindt het nodig om zijn stem te laten horen. “Binnen de partij leeft er ongenoegen, het is mijn taak om dat debat te voeren”, zegt Benoit. “Als ik zou zwijgen, betekent het dat ik gelaten ben en niet meer geloof in mijn partij. Dat zou pas een groot probleem zijn. CD&V is op dit moment een partij in vertwijfeling, dat mag niet lang meer duren. We hebben opnieuw een smoel nodig. Ik hoop dat de nieuwe voorzitter iemand met ballen is met frisse, vernieuwende ideeën en die niet van bovenaf dirigeert. Onze militanten verdienen een voorzitter die de diverse niveaus van onze partij kan laten samenwerken en hen toont dat het menens is.” Zelf is Benoit geen kandidaat om Wouter Beke op te volgen als partijvoorzitter. “Ik blijf wel roerganger”, zegt Benoit. “Er zijn heel wat mensen binnen de partij die zich politiek dakloos voelen omdat ze zich niet meer aangetrokken voelen. Het is mijn taak om hun stem te zijn.”