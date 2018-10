"Woordbreuk": bonden woest op werkgevers en regering om afspraken rond brugpensioen sam

04 oktober 2018

18u26

Bron: belga 2 De vakbonden tillen erg zwaar aan de plannen van de regering om het brugpensioen te verstrengen. Ze beschuldigen zowel de regering als de werkgevers van "woordbreuk" en waarschuwen dat dit het nakend interprofessioneel overleg ernstig kan schaden. "Dit gaat een zware schaduw over het interprofessioneel overleg werpen", aldus ACV-voorzitter Marc Leemans.

In het kader van de arbeidsdeal wil de regering de toegang tot SWT - het vroegere brugpensioen - beperken. Zo zal de loopbaanvoorwaarde voor de algemene SWT-regeling worden opgetrokken van 40 naar 41 jaar, voor de mannen al vanaf volgend jaar en voor de vrouwen vanaf 2025. SWT voor bedrijven in moeilijkheden of bij herstructureringen kan vanaf 2019 nog slechts vanaf 59 jaar, in 2020 vanaf 60 jaar.



Maar volgens de vakbonden breekt de regering daarmee in in een sociaal akkoord uit 2014. Dat liet de sociale partners toe onder bepaalde voorwaarden te kunnen afwijken van die instapleeftijden, en zelf een eigen tijdspad uit te werken. Premier Charles Michel sprak naar aanleiding van dat sociaal akkoord toen zelfs over de sociale vrede die "onder de kerstboom" lag.

"Kun je nog rekenen op een regering die lacht met de waarden van een akkoord?" Marc Leemans

Woordbreuk

Op een beheerscomité van de RVA gaven de bonden het KB dat de toegang tot SWT moet beperken een negatief advies, terwijl de werkgevers enkel akte namen. In een gezamenlijke mededeling spreken ACV, ABVV en ACLVB van "woordbreuk" door regering en werkgevers. De regering breekt haar woord door het akkoord uit 2014 niet langer te respecteren, "en de werkgevers kijken met gekruiste armen toe", klinkt het bij de vakbonden.

"Dit gaat over de fundamenten van het sociaal overleg. Een akkoord veronderstelt dat iedereen dit verdedigt. Dit ligt ons zwaar op de maag", klinkt het bij de christelijke vakbond.

Waarschuwing

De vakbonden waarschuwen zelfs dat indien de gemaakte afspraken niet worden gerespecteerd, dit de interprofessionele onderhandelingen voor 2019-2020 ernstig dreigt te schaden. "Dit gaat een zware schaduw over het interprofessioneel overleg werpen, sowieso", aldus ACV-voorzitter Marc Leemans. "Kun je nog onderhandelen met een partij als je niet langer zeker bent hoe lang hun woord geldig blijft", sneert hij naar de werkgeversorganisaties. "En kun je nog rekenen op een regering die lacht met de waarden van een akkoord?"

Leemans waarschuwt voor het "risicogedrag" dat werkgevers en regering vertonen. Het is volgens hem niet van die aard is om andere partijen die aan tafel moeten zitten bij het sociaal overleg, te overtuigen om aan tafel te komen zitten.

Ook de socialistische vakbond is kwaad. "Het sociaal overleg wordt niet gerespecteerd", vindt federaal secretaris Raf De Weerdt. "Dit zorgt voor een kink in de kabel bij het interprofessioneel overleg."

Door het eenzijdig opleggen van een instapleeftijd voor SWT van 59 jaar in 2019 voor bedrijven in moeilijkheden, doet de regering de deur dicht voor enkele duizenden mensen, aldus nog Leemans. Die zullen in de werkloosheid belanden.