'Wolf fencing team' moet boeren helpen hun vee te beschermen tegen wolven TVC

27 februari 2019

17u40

Bron: Belga 0 Natuurpunt, Natagora en WWF roepen het 'Wolf fencing team Belgium' in het leven. Dat moet veehouders tips geven over hoe ze hun vee kunnen beschermen tegen wolven. Natuurpunt laat woensdag in een mededeling weten dat het vrijwilligers zoekt om het netwerk verder uit te bouwen.

Na meer dan 150 jaar is de wolf terug in België. Dat is goed nieuws, maar de terugkeer verloopt niet voor iedereen zonder slag of stoot. Sommige veehouders, van voornamelijk schapen en geiten, in Limburg en Wallonië hebben al ondervonden dat wolven graag schapen op hun menu zetten als ze niet goed beschermd zijn.

En dat is meteen ook de reden waarom de natuurorganisaties het Wolf Fencing Team Belgium oprichten. Naar het voorbeeld van wikiwolves in Duitsland en Wolf Fencing Nederland wil dit netwerk van vrijwilligers veehouders bijstaan met advies en de nodige mankracht om de juiste preventieve maatregelen te nemen om schade door wolven te voorkomen.

Het netwerk is momenteel nog in volle opbouw. Natuurpunt is daarom op zoek naar vrijwilligers. Die krijgen in een volgende fase een opleiding. Het plan is om in het voorjaar de eerste teams op pad te sturen om veehouders op het terrein te helpen. Geïnteresseerde vrijwilligers en veehouders kunnen terecht op wolffencing.be, in afwachting van een onafhankelijke website.