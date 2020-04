“Winkels open op 4 mei, scholen op 18 mei en elk weekend afspreken met dezelfde groep vrienden”: dit staat in gelekt adviesrapport over exitstrategie HAA

Bron: Belga 274 In een eerste versie van hun rapport, dat woensdag aan de kern zal voorgelegd worden, bevelen de GEES-experten die zich buigen over de exitstrategie voor de coronacrisis een gedeeltelijke heropening voor de bedrijven en winkels aan vanaf 4 mei, en voor de scholen vanaf 18 mei. Dat meldt de krant Le Soir, die het adviesrapport kon inkijken. De Nationale Veiligheidsraad komt vrijdag samen.

De GEES is de Groep van Experts die belast is met de Exit-Strategie. Ze wordt geleid door Erika Vlieghe, diensthoofd infectieziekten aan het UZ Antwerpen. Andere leden van de taskforce zijn onder anderen interfederaal woordvoerder Emmanuel André, juriste Inge Bernaerts en viroloog Marc Van Ranst. Eerder deze maand werd de werkgroep in het leven geroepen. Ze heeft als doel een strategische visie te ontwikkelen voor de periode waarin de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus versoepeld zullen worden.

Een eerste versie van het adviesrapport van de GEES wordt woensdag voorgelegd aan de kern. Let wel, het gaat slechts om een advies van de tien experten, en de federale en deelstaatregeringen hoeven dat niet te volgen.



De Franstalige krant Le Soir kon de hand leggen op de aanbevelingen. Daaruit blijkt dat de experten een progressieve opheffing van de inperkingsmaatregelen voorstellen, met een heropstart vanaf 4 mei van bepaalde niet-essentiële activiteiten (bouw, groothandel, maakindustrie, transport met uitzondering van luchtvaart...). Telewerk moet verplicht blijven waar dat mogelijk is.

De banken en verzekeraars met name zouden hun personeel vanop afstand kunnen laten werken, terwijl een reeks handelszaken zou kunnen openen met behoud van social distancing, zoals winkels van bouwmaterialen of fietsen, winkels die producten verkopen die nodig zijn voor fabricatie van mondmaskers, en garagehouders om herstellingen uit te voeren of verkochte wagens af te leveren.

Daarnaast zouden ook administratieve diensten hernomen kunnen worden, zo citeert de krant uit het advies van de GEES.

Wat vrije tijd betreft, zouden de specialisten de mogelijkheid naar voor schuiven om een avond met familie of goede vrienden toe te laten tijdens het weekend, met een groep van maximaal 10 mensen, en elke week dezelfde groep. Ze pleiten ook voor de heropening van parken en speelpleinen en voor het opnieuw toelaten van bepaalde buitensporten zoals bijvoorbeeld tennis, vissen of golf, met maximaal twee personen.

Nog volgens het scenario van de deskundigen zouden de scholen opnieuw openen op 18 mei, waarbij de kleuterklassen evenwel nog gesloten blijven. De lagere scholen zouden gedeeltelijk heropend worden, met voorrang voor het zesde leerjaar, vervolgens het eerste, en daarna het vijfde. De grootsten zouden halftijds kunnen komen. Voor het secundair onderwijs wordt gepleit voor een beperking voor de laatstejaars, die nog een tot twee keer per week zouden moeten komen.

De restaurants en cafés zouden volgens het advies gesloten blijven.

Het advies wordt gekoppeld aan de voorwaarde van behoud van social distancing, de beschikbaarheid van maskers, die gedragen worden in drukbezochte ruimtes, het naleven van de hygiëneregels en van de protocols die afgesloten zijn op de werkplaatsen, en het uitvoeren van 40.000 tests per dag.

Voor oudere mensen of mensen met medische problemen raden de experten aan om zich te blijven afzonderen van anderen.

