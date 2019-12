‘Winkelhieren’ verkozen tot woord van het jaar IB

17 december 2019

05u57

Bron: Belga 6 ‘Winkelhieren’ is verkozen tot Woord van het Jaar. Dat heeft Van Dale deze ochtend bekendgemaakt. Winkelhieren wil zoveel zeggen als bij lokale bedrijven en winkels kopen.

Het publiek kon het voorbije jaar zoals gewoonlijk nieuwe woorden insturen die kans maakten op de titel van het Woord van het Jaar 2019. Van Dale distilleerde 19 genomineerden uit de inzendingen. Naast ‘winkelhieren’ ging het om ‘babytheek’, ‘bezorgschaamte’, ‘boomer’, ‘dampdode’, ‘egelwegel’, ‘ecopopulisme’, ‘foertformatie’, ‘jagger’, ‘jeukrups’, ‘klimaatspijbelaar’, ‘lawaaiflitspaal’, ‘planepoolen’, ‘pretpedagogie’, ‘restregering’, ‘sorrymuseum’, ‘splinterkind’, ‘toiletplant’ en ‘verthuizen’.

lees verder onder de tweet:

Welk woord heeft de verkiezing Woord van het Jaar 2019 gewonnen? Ruud Hendrickx (de Vlaamse hoofdredacteur van de Dikke Van Dale) vertelt het je in deze video. #WVHJ pic.twitter.com/to6KC91mYb Van Dale Uitgevers(@ VanDaleUitgever) link

Vlamingen konden van 10 tot en met 16 december hun stem uitbrengen. Dat hebben uiteindelijk bijna 9.000 mensen effectief gedaan. Zo'n 33 procent koos voor het woord ‘winkelhieren’. ‘Klimaatspijbelaar’, waarmee wordt gedoeld op een leerling die spijbelt van school om de politiek te attenderen op de klimaatproblematiek, eindigde tweede met 17 procent van de stemmen. Op de derde plaats - en met 9 procent - staat het woord ‘egelwegel’, een doorgang voor egels tussen twee tuinen.

‘Boomer’ woord van het jaar in Nederland

Onze noorderburen hadden met 41,8 procent van de stemmen een duidelijke voorkeur voor ‘boomer’ als hét Van Dale Woord van het Jaar 2019. Dat woord wordt vooral gebruikt door jongeren, die daarmee doelen op een persoon van oudere leeftijd, met ouderwetse denkbeelden of conservatieve opvattingen.

In het verleden werd de Woord van het Jaarverkiezing in ons land onder andere gewonnen door de woorden moordstrookje (2018), koesterkoffer (2017), samsonseks (2016) en kraamkost (2015).