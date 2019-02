“Wilt u onze enquête invullen?”: Politie waarschuwt voor populaire tactiek van zakkenrollers ttr

14 februari 2019

11u49

Bron: Secunews, Politiezone Schaarbeek/Sint-Joos-ten-Node/Evere 4 De politie krijgt, vooral in steden, almaar meer klachten van mensen die een petitie tekenen of een enquête invullen en merken dat ze bestolen werden. “Pas op als iemand op straat beroep wil doen op je vrijgevigheid. Het kan een zakkenroller zijn”, zo waarschuwt de politie van de zone Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere op haar website.

“Als iemand je op straat aanspreekt om een petitie te tekenen of geld vraagt voor een goed doel, wees dan extra alert, het kan een oplichter of een zakkenroller zijn die je waardevolle dingen afhandig wil maken. Wees dus op je hoede als men beroep doet op je vrijgevigheid”, aldus de politie van de zone Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node en Evere.

De daders slaan meestal toe op drukke plaatsen, zoals winkelstraten en stations. Het Brusselse Zuidstation bijvoorbeeld wordt al maanden getroffen door een heuse plaag van zakkenrollers. In de eerste zes maanden van 2018 kreeg de federale politie 12.057 meldingen - gemiddeld zo’n 66 per dag - van mensen die het slachtoffer werden. Volgens de federale politie gaat het om een groeiend probleem.

Extra alert

Secunews.be, een platform voor en door professionals uit de veiligheidssector, geeft enkele tips om oplichting te voorkomen:

- Als het om een NGO gaat, kun je de vertegenwoordigers ervan gemakkelijk herkennen aan hun T-shirt en hun logo. Meestal dragen ze een gepersonaliseerde badge. Zij zullen je trouwens nooit cash geld vragen. Weiger dus elke dialoog en geef zeker geen geld als dat wel het geval is. Als het gaat om mensen die beweren een bekende NGO te vertegenwoordigen, verwittig die organisatie dan. Zij zullen het appreciëren, omdat ze zo hun reputatie hoog kunnen houden.

- Let dubbel op als de petitie niet in het Nederlands is opgesteld. Een betrouwbare organisatie heeft geen enkele reden om een petitie in Vlaanderen in een andere taal op te stellen.

- Blijf in elk geval op je hoede. Tijdens het gesprek bestaat de kans dat een medeplichtige van de afleiding gebruikmaakt om u te bestelen.