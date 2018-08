"Wilders staat al 13 jaar elke dag onder beveiliging" Politie en stad laten bezoek aan Antwerpen doorgaan Patrick Lefelon

30 augustus 2018

00u00 1 "Het Antwerpse stadsbestuur neemt een onverantwoord risico door het bezoek van de omstreden Nederlandse politicus Geert Wilders toe te laten", vindt islamkenner Peter Velle. Wilders maakt zondag een rondgang op de Vogeltjesmarkt. Een aanslag op zo'n drukke plek als het Theaterplein kan veel slachtoffers maken, meent Velle. Wilders wordt al 13 jaar met de dood bedreigd, vooral door radicale moslims.

Burgemeester Bart De Wever ziet geen reden om het bezoek te verbieden. "De politie heeft een positief advies gegeven en wij volgen dat", klinkt het op het kabinet-De Wever. Bij de politie dezelfde reactie. Er is een risico-analyse gemaakt. Op basis daarvan heeft de politie een ordedienst voorzien. "Geert Wilders kan als eender welke bezoeker op de Vogeltjesmarkt rondwandelen. Er worden geen beperkingen opgelegd." De handelaars zelf houden zich afzijdig. "Wij bemoeien ons niet met de politiek", klinkt het bij de Vereniging van Markthandelaars.

Safehouse

"Gewoon rondlopen" is voor Wilders echter al lang een relatief begrip. Dat weet lokaal partijwoordvoerder van Vlaams Belang Sam Van Rooy als geen ander. Hij werkte een tijdlang als beleidsmedewerker bij de PVV van Wilders. Volgens Van Rooy is Wilders één van de meest beveiligde politici van Europa. "Geert Wilders staat al 13 jaar, 24/7 onder beveiliging. Hij woont ook in een 'safehouse', waarvan niemand precies weet waar het zich bevindt. De Nederlandse autoriteiten verzoeken Wilders om zo weinig mogelijk zijn woning te verlaten. Maar als politicus moet je natuurlijk af en toe de straat op. Dan wordt hij steevast door bodyguards bijgestaan."

Volgens Van Rooy wijst niets er op dat de manifestatie van zondag afgelast wordt. "Ik redeneer zo: er is in Nederland pas een verdachte opgepakt die Wilders bedreigde. Dat is dan toch al één dreiging minder", zegt Van Rooy. "Maar het is aan de veiligheidsorganen om de hele zaak grondig te analyseren."

Het zou de eerste keer zijn dat Wilders als politicus naar Antwerpen komt. In maart 2014 moest hij nog een bezoek annuleren omdat hij brandjes moest blussen binnen zijn eigen partij. Wel zou Wilders zich in zijn vrije tijd heel af en toe graag naar Antwerpen begeven voor een dagje shoppen met z'n vrouw. (PLA)

Meer over Geert Wilders

politiek