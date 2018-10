"Wil je de stad spoedig dood? Stem dan groen of rood": affiches van Groen, sp.a en PVDA in Kortrijk overplakt door Voorpost Peter Lanssens

13 oktober 2018

12u34

Bron: Eigen berichtgeving 18 Afgelopen nacht zijn in Kortrijk zeker vijftig kiesaffiches van Groen, sp.a en PVDA overplakt door militanten van de extreem-rechtse beweging Voorpost. Op de pamfletten staat de boodschap ‘Wil je de stad spoedig dood? Stem dan groen of rood’.

“Ook Kortrijk blijft niet gespaard van haat”, reageert Groen-kopman David Wemel. “Deze actie is strafbaar, ik dien vandaag nog klacht in bij de politie.” Ook de socialisten zijn ‘not amused’. “Deze actie van Voorpost is Kortrijk onwaardig”, zegt lijsttrekker Philippe De Coene. “Maar wij blijven zelf waardig bij sp.a. Meer nog: het is een extra motivatie voor onze militanten en kandidaten om er vandaag op deze laatste campagnedag nog eens goed in te vliegen. We krijgen heel veel sympathiebetuigingen. Mijn Messenger ontploft”, aldus De Coene.

Voorpost heeft banden met Vlaams Belang. “Voorpost is een onafhankelijke organisatie. Ik weet dan ook niets van deze actie af. Het is de zaak van Voorpost”, reageert Vlaams Belang-kopman Wouter Vermeersch.