"Wijdverbreide huisjesmelkerij in Leuven is inbreuk op mensenrechten"

10 oktober 2018

23u47

Bron: VRT NWS 1 In de Vlaams-Brabantse hoofdstad worden duizenden mensen uitgebuit door huisjesmelkers. Het stadsbestuur staat dit oogluikend toe. Dat vertellen experts in een reportage van VRT NWS.

In veel gevallen gaat het om oude koten die niet meer verhuurd geraken aan studenten. De huurders van die vervallen krotten zijn mensen die vaak geen andere keuze hebben, aldus het OCMW. Leefloontrekkers bijvoorbeeld, maar ook vluchtelingen. Zij tellen er duizelingwekkende bedragen tot meer dan 600 euro per maand voor neer. Het aantal dergelijke kamers dat in handen is van huisjesmelkers loopt volgens sommige schattingen op tot 2.000.

De toestand van de kamers is erbarmelijk: kakkerlakken, muizen en ander ongedierte, vochtproblemen, schimmel, problemen met de elektriciteit en vaak geen warm water.



De bewoners hebben vaak geen andere keuze: niemand anders wil aan hen verhuren. Eén man vertelde aan VRT NWS dat de huisbaas hem en zijn gezin telkens bedreigt met een foto van Theo Francken wanneer hij durft te klagen. "Als jullie niet betalen, laat ik jullie het land uitzetten door deze man, een persoonlijke vriend", klinkt het dan.

Mensenrechten

"Wat hier aan het gebeuren is, is een inbreuk op de mensenrechten", zegt Anna Raymaekers van armoedeorganisatie De Ruimtevaart. Het stadsbestuur is volgens haar perfect op de hoogte van de situatie, maar doet niets. "Dit is geen prioriteit. Ze hebben gefocust op goede kamers voor de studenten, maar dit pakken ze niet aan. Ze wachten tot de huisjesmelkers tegen de lamp lopen", aldus de armoede-experte.