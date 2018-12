“Wij zijn niet aan het wenen nu deze begroting teruggetrokken wordt” SVM

19 december 2018

17u36

Bron: Belga 1 De Kamercommissie Financiën heeft een Financiewet goedgekeurd, een soort noodbegroting die de regering toelaat om alvast in de eerste drie maanden van volgend jaar met voorlopige twaalfden te werken. Sp.a reageert tevreden omdat maatregelen zoals de verdere degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen nu niet kunnen doorgaan.

“Wij zijn niet aan het wenen nu deze begroting teruggetrokken wordt”, aldus Karin Temmerman. PS en sp.a wilden wél de garantie dat de middelen voor de welvaartsenveloppe, een potje van 353 miljoen euro voor het welvaartsvast maken van lage uitkeringen, gegarandeerd zijn. De socialisten dienden daarvoor amendementen in.

Die werden om logistieke redenen weggestemd door liberalen. Ze menen dat zo’n amendement binnen het kader van een Financiewet niet kan. Zowat alle partijen engageerden zich wel om in januari te bekijken hoe dit probleem opgelost kan worden.

“Geen nieuw beleid”

Voor N-VA-kamerlid Peter Dedecker mag de noodbegroting ook geen manoeuvreerruimte laten voor nieuw beleid, denk maar aan extra opvangplaatsen voor asielzoekers of een verhoging van de dotatie voor de koning.

De noodbegroting is nodig om te voorkomen dat de overheid niet langer lonen of facturen zou kunnen betalen of de schuld zou kunnen beheren. De begroting die de regering-Michel mét N-VA had opgesteld raakte immers niet door het parlement. N-VA stelde na haar vertrek uit de regering eisen om de begroting alsnog goed te keuren, maar daar ging de minderheidsregering-Michel niet op in. Uiteindelijk diende premier Michel gisteravond zijn ontslag in bij de koning.

“Budget kan ontsporen”

Het systeem van voorlopige twaalfden laat de regering toe om elke maand van volgend jaar één twaalfde van de begroting van dit jaar uit te geven. Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) betreurt dat er met zo’n noodbegroting moet worden gewerkt. Omdat een aantal besparingen niet kan doorgaan, kan het budget ontsporen, waarschuwt hij.

Dat er twee miljard dreigt weg te glippen, klopt volgens Dedecker overigens niet. “Voorlopige twaalfden zijn eigenlijk een Moesen-norm. De uitgaven kunnen nominaal niet hoger zijn dan vorig jaar, dus dat betekent een automatische besparing.” De N-VA zal in het parlement ook de arbeidsdeal terug op tafel leggen. Die had volgens de begroting nog eens 500 miljoen euro moeten opbrengen.

Morgen stemt de plenaire Kamer over de Financiewet.