"Wij mikken op 100ste applaus én polonaise tijdens Anderhalve Meter Borrel”

Vrijdag 19 juni om 20 uur

17 juni 2020

Tijdens de Anderhalve Meter Borrel, nu vrijdag, willen ze in de Spiegelstraat in Vilvoorde voor de honderdste keer iedereen op straat krijgen. Sinds 12 maart staan de bewoners elke avond te applaudisseren. "Eerst klapten wij als enigen in de straat", vertelt Stijn Soete. "De volgende dag nam ik mijn djembe mee naar buiten, om de mensen letterlijk op te trommelen - en dat lukte." Intussen klinkt er elke avond muziek. Ook bewoners van de naastgelegen straat komen meeklappen.