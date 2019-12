“Wie ten onrechte te hoge belastingvoet betaalde op aanvullend pensioen, krijgt verschil terugbetaald,” zegt minister De Croo

12 december 2019

Wie een aanvullend pensioen krijgt en daarop ten onrechte een te hoge belastingvoet heeft betaald, zal het verschil terugbetaald krijgen. Dat heeft minister van Pensioenen Alexander De Croo (Open Vld) donderdag laten verstaan in de Kamer, waar hij aan de tand werd gevoeld door Nahima Lanjri (CD&V). Hij zal overleggen met de administratie of het mogelijk is die terugbetaling automatisch te laten gebeuren.