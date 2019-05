"Wie niet wil praten met Vlaams Belang heeft boodschap van kiezer niet begrepen” kg

27 mei 2019

15u03

Bron: Belga 6 Jelle Engelbosch (N-VA) stond als vierde op de Vlaamse lijst in Limburg, maar kon die strijdplaats niet verzilveren. Volgens de Truiense schepen moet er ook met Vlaams Belang gepraat worden. "Anders heb je de boodschap van de kiezer niet begrepen", zegt Engelbosch aan Belga.

N-VA ging van 5 naar 4 zetels, maar door het goede resultaat van lijstduwer Jan Peumans, zal Engelbosch niet langer in het Vlaams parlement zetelen. Peumans neemt zijn zetel immers niet op, waardoor die naar eerste opvolger Katja Verheyen uit Bree gaat.



"Ik had een strijdplaats, dus het was niet gemakkelijk om erbij te zijn. Als je als partij klappen krijgt, dan is het die laatste zetel die eruit valt. Ik ben blij dat ik de afgelopen vijf jaar de kans heb gehad om veel dingen te kunnen doen. Dat is het gevoel dat overheerst", reageert Engelbosch. "Ik ben schepen in Sint-Truiden en zal me daarop focussen, dus ik zal niet in een zwart gat vallen."

Overleg

Engelbosch benadrukt dat de politiek rekening moet houden met het signaal van de kiezer. "De uitslag is toch wel een teken aan de wand en verontrustend. Iedereen had verwacht dat Vlaams Belang goed zou scoren, want we merkten het ook wel op de markten", zegt Engelbosch. "Partijen die nu zeggen dat ze zich gaan bezinnen, maar dan vooral niet willen spreken met Vlaams Belang, hebben de boodschap van de kiezer niet begrepen. Die fout mogen we niet maken."

N-VA zal dus spreken met Vlaams Belang, maar een samenwerking lijkt toch veraf. "Onze standpunten, manieren en maatschappijbeeld liggen zover uit elkaar, dat mij dat een zeer onwaarschijnlijk scenario lijkt. Maar dat wil niet zeggen dat je niet met die partij moet praten", besluit Engelbosch.

