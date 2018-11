“Wie heeft Nellie gezien?”: Audrey (25) wordt aangereden terwijl ze met haar puppy op wandel is en nu is het dier zoek KVDS

17 november 2018

12u15

Een jonge vrouw uit West-Vlaanderen is wanhopig op zoek naar haar hond Nellie. Audrey Vanfleteren (25) werd gisteravond aangereden toen ze met het dier aan het wandelen was in Snaaskerke en de pup liep in paniek weg. Sindsdien is Nellie verdwenen.

Het ongeval gebeurde rond 18 uur, niet ver van restaurant De Witte Ezel en recuperatiebedrijf Willems, zo vertelt Audrey zelf op Facebook. “Ik werd aangereden door een bromfiets”, doet ze het verhaal op Facebook. “Ik moest zelf met een ambulance meegaan, maar sindsdien is er geen spoor meer van Nellie.”

Wie de hond gezien of gevonden heeft, kan contact opnemen met Audrey via haar Facebookprofiel of e-mail: audrey.vanfle@gmail.com.





Het Facebookbericht van Audrey werd intussen al meer dan 500 keer gedeeld.