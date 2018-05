"Wie gebruikt hier sp.a voor welke agenda?": Vandeput reageert op nieuwe bezwarende mail en eis om ontslag van sp.a Astrid Roelandt sam

30 mei 2018

17u45

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 74 Wist minister Vandeput wél dat onze F-16's mogelijk langer meekunnen? Ja, volgens sp.a, die ook nu weer een nieuwe mail zwaait die dat moet bewijzen. "Nochtans zei Vandeput 'met de hand op het hart' dat hij geen weet had van die studies. Hij heeft dus herhaaldelijk gelogen in het parlement, en daarom vragen wij zijn ontslag", aldus voorzitter John Crombez. Vandeput reageert dat de mail "gefrabriceerd" is en stelt dat de sp.a "zich laat gebruiken".

Uit de mail moet blijken dat de minister wel degelijk geïnformeerd werd over lopende studies over een mogelijke levensduurverlenging van de F-16's. In april 2017 stuurde een hooggeplaatste kolonel een e-mail naar de kabinetschef van Vandeput, met de minister in CC, waarin staat dat onze F-16's 4.000 uren langer zouden kunnen vliegen. Maar "mocht de minister langer blijven vasthouden aan de totale vervanging van de F-16", zo klinkt het, "dan zijn verdere studies omtrent levensduurverlenging overbodig."

"Democratisch probleem in parlement"

"Dus in tegenstelling tot wat de minister zelf meermaals verklaarde, staat in de mail dat hij persoonlijk vasthoudt aan de vervanging en de andere opties niet overweegt", aldus Crombez. "In het parlement heeft hij ook altijd ontkend dat hij weet had van studies, met de 'hand op het hart' zelfs. Hij heeft dus gelogen." Crombez herhaalt daarom de vraag om militairen onder ede te ondervragen in de commissie Defensie. "En als de meerderheidspartijen ook antwoorden willen, dat ze onze vraag dan steunen. Het gaat hier om een democratisch probleem in het parlement."

Net als bij een vorige mail die de partij opdiepte, wil Crombez de afzender niet bekendmaken uit vrees voor repercussies. Indien de verhoren onder ede er komen, is Crombez wel bereid de namen van de afzenders openbaar te maken.

"Voer genoeg om conclusies te trekken"

Of dit nu echt dé smoking gun is die Vandeput fataal wordt? "We zijn al een paar keer het punt gepasseerd waarop minister de eer aan zichzelf moest houden", aldus Crombez. "Eerst toen bleek dat hij de legertop niet in de hand had. Een tweede moment was toen de minister zelf tussenkwam in een fake interne audit. En als nu ook nog eens blijkt dat hij zaken verkondigt die onwaar zijn over de procedure, dan is er voer genoeg om de conclusies te trekken. Je kan als minister onmogelijk functioneren in die omstandigheden." Morgen komt er op vraag van sp.a een vertrouwensstemming in het parlement.

Kabinet Vandeput: "Pathetisch"

Het kabinet van minister Vandeput reageert schamper. Volgens zijn woordvoerster is de nieuwe mail niet naar boven gekomen tijdens de externe audit, en is die ook nooit toegekomen op het kabinet. "Bovendien hebben de protagonisten die een hoofdrol spelen in het vervangingsdossier allemaal aangegeven dat er geen mailverkeer is geweest met het kabinet."

"Wie gebruikt sp.a?"

Vandeput zelf vermoedt dat sp.a zich in het dossier laat gebruiken, zegt hij in Terzake op Canvas. "Dit is gefabriceerd materiaal", aldus Vandeput over de opgedoken mail uit april. "Er wordt niet vermeld wie de afzender is en voor wie de mails bestemd waren. Er wordt bovendien een taal gebruikt die eigenlijk niet echt militair is. Het gaat over luitenant kolonel Delcrop, ik ken die mens niet. Ik ken ook geen 'block 20' van de F-16's."

Ook Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) kreeg intussen een mail doorgespeeld. "Ik begin mij ernstig ongerust te maken over hoe ze zich laten gebruiken door ik weet niet wie", zegt de minister daarover. "Wie gebruikt hier sp.a voor welke agenda?"