"Wie gaat er nu met fototoestel in maïsveld zitten?" Inwoners Langemark-Poelkapelle in de bres voor gechanteerde Open Vld'er HA

10 augustus 2018

21u10

Bron: Krant van West-Vlaanderen, eigen berichtgeving 5 Het laatste woord over het zogezegde seksfeestje in zomerbar La Brasa in Langemark-Poelkapelle is nog niet gezegd. Zowel de gechanteerde schepen Frank Gheeraert (Open Vld) als de eigenaars van de pop-upbar dienen een klacht in, zo raakte eerder al bekend. Enkele inwoners van de West-Vlaamse plaats springen alvast in de bres voor de politicus. "Wie gaat er zich nu in de maïs zetten met een fototoestel?", klinkt het onder andere bij buurtbewoners.

Het nieuws sloeg gisteren in als een bom in het anders zo rustige Langemark-Poelkapelle. Via sociale media werden beelden de wereld ingestuurd van een losbandige avond uit in de pop-upbar La Brasa. Een anonieme filmer, die naar verluidt last zou gehad hebben van lawaaioverlast, nam de foto's. De drank had rijkelijk gevloeid en de gasten gingen er uit de kleren. Opvallende aanwezigen op het feestje waren echter de lokale Open Vld-politicus Frank Gheeraert en zijn echtgenote. De beelden belandden op sociale media en in de pers.

Privéfeest

"Dit is duidelijk een politieke beschadigingsoperatie", fulmineerde de schepen nadat de foto's gelekt waren. "Ik ben die avond (dinsdag, red.) naar een verjaardagsfeestje geweest in private kring. Het was bijzonder warm, moet u weten. Misschien wel de heetste dag van de hele zomer. Het klopt dat daar enkele vrouwen topless rondliepen. En toen we op een bepaald moment met bijna iedereen in het zwembad gesprongen zijn, waren er ook veel mannen die geen kleren meer droegen. Maar ik herhaal: het ging om een privéfeest. Daar heeft niemand zich mee te bemoeien. De politie is een onderzoek gestart naar de herkomst van de foto’s. Daar zal dus nog een staartje aan komen."

Er wordt minder over gepraat. Alsof iedereen het erover eens is dat het onze zaken niet zijn Inwoner Langemark-Poelkapelle in Krant van West-Vlaanderen

"Het is niet proper van die fotograaf dat hij met een professionele camera en een telelens in de maïs kruipt om iedereen te bespieden", reageren inwoners van de West-Vlaamse gemeente in de Krant van West-Vlaanderen. "En dan nog foto's nemen en die verspreiden op sociale media ook. Wij hebben geen zaken met wat Frank in zijn blootje doet."

Het nieuws was even gespreksonderwerp nummer één in Langemark-Poelkapelle, maar intussen wordt er naar verluidt heel wat minder over gepraat. "Alsof iedereen het erover eens is dat het onze zaken niet zijn", zegt een inwoner in Krant van West-Vlaanderen. "Wie gaat er zich nu in de maïs gaan zetten met een fototoestel? Dat is toch niet juist, hé." En dat er overlast zou zijn van die bar? "Ach, voor de tijd dat we leven, moeten we toch verdraagzaam zijn? Als we dat al niet meer kunnen, dan is dat maar triestig", getuigt een inwoner in de lokale krant.

Denk je dat dit de enige plek is waar zoiets gebeurt? Inwoner van Langemark-Poelkapelle in Krant van West-Vlaanderen

Aan de eis van de fotograaf om de zomerbar te sluiten, heeft het gemeentebestuur geen gehoor gegeven. Van burgemeester Alain Wyffels van CD&V mag schepen Gheeraert ook aanblijven. "Ik veroordeel de schepen niet, evenmin als ik hem verdedig", reageerde Wyffels. "Ik stel alleen vast dat de privacy van een politicus is geschonden, op een manier die aan Amerikaanse toestanden doet denken. Gheeraert moet de komende dagen voor zichzelf en in overleg met zijn partij uitmaken wat hij gaat doen. Maar als we merken dat zijn moreel gezag is verdwenen, zullen we ingrijpen."

Gwendolyn Rutten, voorzitter van Open Vld, liet weten dat de partij Gheeraert op geen enkele manier zal sanctioneren, maar wenste verder geen commentaar te geven.

"En andere rijke mensen?"

Inwoners van Langemark-Poelkapelle denken niet dat deze commotie Gheeraert stemmen zal kosten. Integendeel. "Misschien zullen mensen wel compassie met hem zullen hebben en daarom voor hem stemmen." Een andere inwoner zegt in Krant van West-Vlaanderen dat ook hij niet denkt dat deze ophef de politicus stemmen zal kosten. "Denk je dat dit de enige plek is waar zoiets gebeurt? Wat denk je dat er bij al die rijke mensen in hun zwembad gebeurt?", luidt een van de lokale analyses nog.