"Weyts moet dierenasielen financieren" Redactie

10u09

Bron: Belga 0 Vertommen CD&V vindt dat Vlaams minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) de 120 dierenasielen moet financieren. Die zijn wanhopig op zoek naar geld omdat de provincies hen niet meer subsidiëren en Vlaanderen die taak niet heeft overgenomen.

Sinds dierenwelzijn in 2014 een Vlaamse bevoegdheid is geworden, krijgen de dierenasielen nog nauwelijks structurele steun. Dat berichten De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Belang van Limburg. Vroeger kregen ze subsidies van de provincies, maar die zijn daarmee gestopt omdat ze dachten dat de Vlaamse overheid die steun zou overnemen. Maar dat is niet gebeurd en Ben Weyts is dat ook niet van plan. Hij wil het geld eerder gebruiken voor het opsporen van dierenmishandeling.

Coalitiepartner CD&V vindt dat de minister de asielen wél moet financieren. "De provincies zijn teruggeschroefd en Vlaanderen heeft hun middelen overgenomen. Het lijkt me dan ook logisch dat de engagementen mee verhuizen naar Vlaanderen", zegt parlementslid Bart Dochy. "Ben Weyts heeft al een aantal positieve zaken gerealiseerd voor het dierenwelzijn, ik zou het dan ook bijzonder spijtig vinden dat hij vandaag zegt dat de asielen niet belangrijk zijn."

Dochy vermoedt dat Weyts erop speculeert dat de gemeenten de financiering wel zullen overnemen. "Maar het kan absoluut niet de bedoeling zijn dat Vlaanderen de middelen afneemt en dan de taak op de gemeenten afschuift", zegt de CD&V'er. Hij gaat de minister erop aanspreken in het parlement.

N-VA-parlementslid Jelle Engelbosch neemt het op voor zijn minister: "Dierenwelzijn is de enige Vlaamse bevoegdheid waar het budget met 240 procent is gestegen", zegt hij. "Maar we moeten onze prioriteiten stellen, dat budget is ook niet oneindig. Onze prioriteit is het opsporen van dierenmishandeling."