"Wettelijke zelfverdediging moet ook gelden bij verdedigen van goederen" SPS

12 september 2018

15u14

Bron: Belga 9 De kamerleden Veerle Wouters en Hendrik Vuye hebben een wetsvoorstel ingediend om de wettelijke zelfverdediging uit te breiden. Voor hen moet er ook sprake kunnen zijn van wettige zelfverdediging "wanneer goederen worden verdedigd in omstandigheden die voor de mens bedreigend zijn".

Bij gewelddadige overvallen bij juweliers of inbraken met geweld bij burgers valt de verdediging van goederen niet onder het begrip wettige zelfverdediging. Dat geldt immers alleen voor de verdediging van personen. Vaak zijn het dus de slachtoffers die zich verdedigen die vervolgd worden en niet de daders, stellen Wouters en Vuye.

"Nu is het de wereld op zijn kop. Burgers die zich verdedigen tegen gewapende overvallen worden vaak vervolgd, niet de misdadigers. Dit kan voor ons niet. Vandaar dat we het begrip wettige zelfverdediging willen verruimen. Men moet de daders straffen, niet de slachtoffers", zegt Veerle Wouters.

Hendrik Vuye wijst erop dat in het voorstel rekening is gehouden met artikel 2 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens over het recht op leven. "Het probleem is dat het EVRM verdediging van goederen niet zomaar toelaat. Wij houden hier in ons voorstel rekening mee. Van zodra er zwaar geweld gebruikt wordt, is dit volgens ons steeds bedreigend voor personen en geldt ook wettige zelfverdediging. Dit voorstel is dus juridisch haalbaar en een kwestie van gezond verstand", benadrukt hij.