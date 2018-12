“Wetsvoorstel van Maggie De Block rond zorgkundigen is te gevaarlijk” SVM

11 december 2018

17u07

Bron: Belga 0 De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) steunt het wetsvoorstel van minister van Gezondheid Maggie De Block rond de uitvoering van ‘verpleegkundige handelingen’ door zorgkundigen niet. De AUVB vraagt dat de uitbreiding van die taken gepaard gaat met een degelijke opleiding.

De ministerraad keurde in oktober een wetsontwerp goed rond de uitbreiding van bepaalde verpleegkundige handelingen in ziekenhuizen, zorgcentra en in de thuiszorg. Die taken zouden uitgevoerd worden door ‘verpleegkundig specialisten’, verpleegkundigen die buitengewoon goed op de hoogte zijn van een deelgebied van de zorg. Hij of zij houdt zich niet alleen bezig met de zorg zelf, maar doet ook aan onderzoek, leidt verpleegkundigen en zorgverleners op en coördineert, coacht en begeleidt.

De AUVB werd een week geleden uitgenodigd voor een onderhoud met het kabinet van minister De Block. Tijdens die vergadering presenteerde het kabinet het wetsvoorstel. De Unie kreeg naar eigen zeggen van het kabinet op voorhand geen enkel werkdocument omtrent het wetsvoorstel. "Hierdoor kon onze organisatie geen duidelijk advies formuleren", legt Wouter Decat van de Unie uit.

Opleiding van 1.280 uren

"Het delegeren van verpleegkundige handelingen vereist dat zowel de huidige als toekomstige zorgkundigen de nodige competenties en kwalificaties bezitten om deze handelingen uit te voeren", benadrukt Decat. "Een geschikte opleiding houdt in dat zorgkundigen moeten beschikken over de nodige theoretische en praktische kennis. Zonder deze opleiding is het voorstel van het kabinet ronduit gevaarlijk."

De AUVB vraagt dat de extra handelingen die gedelegeerd worden aan zorgkundigen gepaard gaan met een opleiding van 1.280 uren. "Die leiden tot een nieuwe titel, een nieuwe functie en een gepast barema", aldus Decat. De Unie kan het wetsvoorstel dus niet goedkeuren.