‘Wetsdokters’ blikken terug op gruwelijke moord: daders sleepten Paula met hondenleiband naar badkamer

10 april 2019

Bron: VTM

In ‘Wetsdokters’ buigen de artsen zich vanavond over de moord op Paula. zo’n 20 jaar geleden. De vrouw werd geslagen door twee mannen in een appartement op het Kiel in Antwerpen. Nadien sneden ze haar lichaam in stukken en dumpten ze het in de berm.