"Werkweken van 96 uur aan een stuk": arbeidsinspectie valt binnen bij ambulancedienst

22 oktober 2018

05u46

De arbeidsinspectie is vrijdag binnengevallen op de hoofdzetel van het Ambuce Rescue Team (ART) in Wijnegem. Ambuce is de grootste private ambulancedienst van het land. Dat meldt de Gazet van Antwerpen vandaag.

De controleactie was het gevolg van klachten van (ex-)werknemers over de werkomstandigheden bij het bedrijf. Ambulanciers zouden onredelijk veel uren moeten presteren, maar zouden niet of nauwelijks worden vergoed.

Shiften van 24 uur

De inspectie ging ook langs op de standplaats in Borgerhout, waar personeel werd verhoord. "Ambulanciers die in vast dienstverband werken, hebben een contract voor 38 uur per week", getuigt een werknemer in de krant. "Maar in het arbeidscontract staat dat van iedereen wordt verwacht per week drie shiften van 24 uur te presteren. Per maand hebben ze elf tot twaalf shiften van 24 uur.

Een ambulancier komt dus gemakkelijk aan 300 gewerkte uren, maar we worden slechts voor de helft betaald." De nacht wordt immers beschouwd als een wachtdienst.

Uit de interne documenten van Ambuce blijkt dat sommige ambulanciers van de standplaats Wijnegem en UZA zelfs 96 uur aan één stuk op hun werk zijn. Op maandbasis gaat het om 400 tot 500 uur.