“Werkomstandigheden in Klein Kasteeltje zijn catastrofaal” ttr

05 december 2018

19u45

Bron: belga 3 Het personeel van Fedasil is "ten einde raad". Dat zegt permanent secretaris van ACV-Openbare Diensten Carina Jiala. Volgens haar functioneert het nieuwe aanmeldpunt in Klein Kasteeltje niet op een optimale manier.

Sinds maandag is het Klein Kasteeltje langs het Brusselse kanaal het nieuwe aanmeldingspunt voor wie een asielaanvraag wil indienen in België. Het ACV laakt de werkomstandigheden in het gebouw. Volgens Jiala ontbreekt het er aan informatica en moeten de medische ruimtes gedeeld worden. "De werkomstandigheden zijn er catastrofaal", zegt ze.

Voor de vakbondsvrouw zijn alle federale diensten voor de opvang van asielzoekers betrokken en gaat het niet allen om het Klein Kasteeltje. "Het personeel doet al wat het kan om zijn werk correct te doen, maar de omstandigheden zijn deplorabel. De centra zijn overbevolkt, er is geen versterking voor het personeel, de rekrutering duurt te lang en de voorschriften voor welzijn, hygiëne en veiligheid worden niet nageleefd.”

De vakbond vraagt dan ook een "echt sociaal overleg".