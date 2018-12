“Werkneemster ontslaan omdat je een man wil aanwerven is discriminatie” SVM

18 december 2018

11u06

Bron: Belga 0 Een sportwinkel moet van de arbeidsrechtbank in Gent een schadevergoeding van 9.000 euro betalen. De beslissing komt er nadat een werkneemster ontslagen werd. “Er werken te veel vrouwen in de zaak”, luidde de uitleg. Volgens het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM), dat de rechtszaak aanspande, wordt met die beslissing voor het eerst uitdrukkelijk bevestigd dat een medewerkster ontslaan met het oog op een evenwichtiger personeelsbestand een vorm van discriminatie is.

De werkneemster kreeg in 2016 haar C4 van de sportwinkel. Als reden voor ontslag werd de "evenwichtige verdeling tussen dames en heren in de winkel” opgegeven. De vrouw diende klacht in bij haar vakbond, die op zijn beurt het IGVM contacteerde.

De winkel argumenteerde voor de rechter dat een evenwichtige verdeling van vrouwelijke en mannelijke werknemers noodzakelijk is: vrouwen zijn nu eenmaal beter in presentatie en etalage, en sommige klanten worden liever door een man of een vrouw bediend.

“Idee berust op vooroordelen”

De rechtbank oordeelde op 11 oktober dat niet enkel het individuele ontslag van de vrouw maar ook het volledige aanwervingsbeleid van de winkel in strijd is met de Genderwet. De winkel moet een schadevergoeding betalen aan de vrouw en een morele schadevergoeding van 1.300 euro aan het IGVM. De eigenaar van de winkel gaat in beroep tegen het vonnis.

"Het geslacht van een werknemer heeft geen invloed op haar of zijn professionele vaardigheden", reageert Liesbet Stevens als adjunct-directeur van het IGMV. "Het is achterhaald om te denken dat sommige taken automatisch beter uitgevoerd zullen worden door vrouwen of mannen. Dat idee berust op genderstereotypen en vooroordelen."