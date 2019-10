“Werkgevers moeten taboe rond zoeken psychologische hulp helpen doorbreken” IB

10 oktober 2019

04u45

Bron: Belga 0 De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) roept op deze ‘werelddag van de geestelijke gezondheid’ werkgevers en leidinggevenden op om te laten zien dat het oké is om met een psycholoog te praten.

De VVKP lanceerde tijdens de tiendaagse van de gezondheidszorg een Facebook-campagne waarbij aan burgers gevraagd werd om ervoor uit te komen dat ze al met een psycholoog spraken. Het bericht bereikte al meer dan 200.000 mensen, maar het trof de VVKP dat uit de vele reacties vaak ook veel terughoudendheid bleek.

"Vele mensen lieten berichten achter dat ze niet wilden meedoen uit schrik voor mogelijke reacties op het werk", zegt Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van VVKP. "Het is een voorbeeld van het taboe dat vandaag nog bestaat rond het zoeken van psychologische hulp."

“Psycholoog moet even vertrouwd als huisarts worden”

De VVKP blijft ijveren om een consult bij de psycholoog even vertrouwd te maken als een consult bij de huisarts en rekent daarbij in de eerste plaats op de werkgevers. Lowet: "Wij roepen werkgevers op om het goede voorbeeld te geven. Laat zien aan je collega's, je medewerkers dat je al met een psycholoog sprak en dat dit oké is."

De VVKP lanceert hiervoor ook een nieuwe website, www.vvkp.be met informatie voor patiënten en verwijzers. "We doen er alles aan om de drempel naar de psycholoog zo laag mogelijk te houden door patiënten en verwijzers zo goed mogelijk te informeren", aldus Lowet. "Zo bevat de nieuwe website ook een sterk verbeterde 'zoek een klinisch psycholoog'-functie."