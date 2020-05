“Welkom op het grootste rodeocircuit van Brussel”: buurt post beelden van racewagens die buurt rond Atomium terroriseren KVDS

28 mei 2020

16u54 0 Een buurtcomité uit Brussel heeft het gehad met de racende wagens die ‘s avonds bij mooi weer de buurt rond het Atomium onveilig maken. Onder de titel “Welkom op het grootste rodeocircuit van Brussel” deelde Triangle Houba-Sobieski-Heysel beelden waarop te zien is hoe enkele wagens met hoge snelheid en piepende banden een rotonde over scheuren. De politie is op de hoogte van het probleem en gaat meer controleren.



Volgens de bewoners van het buurtcomité zijn de racende auto’s schering en inslag als het ’s avonds mooi weer is. “Kom gerust eens de kunde van onze medeburgers bewonderen terwijl ze in hun bolides met volle gas over de rotondes en door de straten rond het Atomium scheuren”, klinkt het boos. “Kan u zich niet verplaatsen? Geen probleem, dankzij de opgefokte motoren en het gecontroleerde slippen hoeft u niets van het geluidsspektakel te missen op uw terras of in uw tuin. Zelfs met gesloten ramen kan je meegenieten.”

In de steek gelaten

Volgens het buurtcomité werd het probleem al verscheidene keren aangekaart bij de stad, maar zonder veel resultaat. Ook door de politie voelt het zich in de steek gelaten.



Woordvoerster Ilse Van de Keere van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene heeft de beelden gezien en belooft extra controles. “Dit is iets wat niet door de beugel kan, want dat zijn zeer gevaarlijke situaties”, zegt ze aan de redactie van HLN. “Onze mensen werken eraan.”

Volgens Van de Keere is het niet de eerste keer dat het probleem zich voordoet. “Vorig jaar hadden we in die buurt vrij veel trouwstoeten. Toen hebben we 22 gerichte acties ondernomen tegen die stoeten en rodeorijders. Daarnaast waren er ook nog spontane acties. Na het bericht dat het buurtcomité deelde, gaan we er opnieuw op focussen, met verschillende diensten.”