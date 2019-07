“Weldra camera's met gezichtsherkenning op luchthaven in Zaventem” ADN

09 juli 2019

17u29

Bron: Belga 1 De politie op de luchthaven van Zaventem gaat starten met technologie voor gezichtsherkenning. Dat zegt commissaris-generaal Marc De Mesmaeker in een interview met Knack.

In het interview met Knack wijst De Mesmaeker op het nut van de vele ANPR-camera's met nummerplaatherkenning die de voorbije jaren geplaatst zijn. "Die camera's hebben ons al verschillende malen geholpen om misdrijven snel op te helderen, denk maar aan de moord op Julie Van Espen. Burgers beseffen dat en hebben leren leven met de aanwezigheid van die camera's, al heeft onze privacy ook haar rechten.”

Toezicht

De commissaris-generaal wil daarnaast "zo snel mogelijk" op bepaalde plaatsen camera's met gezichtsherkenning inzetten. "Ik ben net terug uit Brazilië en Colombia. Ik zag op de luchthaven van Sao Paolo dat de douane er toezicht houdt met camera's met gezichtsherkenning. De resultaten zijn indrukwekkend. Het systeem pikt er mensen met een 'verleden' uit. Dan hoef je daar bij wijze van spreken niet met honderd agenten te staan om willekeurig mensen uit een rij te halen en te onderzoeken”, legt De Mesmaeker uit.

“Wij gaan die technologie straks inzetten op de luchthaven van Zaventem”, vervolgt hij. “We hebben daarover een akkoord met de exploitant van de luchthaven en de vakbonden. Een wetswijziging is daarvoor niet nodig.”

Niet overal

Overal camera's met gezichtsherkenning plaatsen, lijkt dan weer een brug te ver. "Ik zou gezichtsherkenning toch niet overal gebruiken. Dat ligt in ons land nog vrij gevoelig. Het is wel degelijk een kwestie van een goed overwogen evenwicht".

Op Brussels Airport staan er sinds juli 2015 overigens al ‘e-gates’ of automatische grenscontrolepoortjes met gezichtsherkenning die de identiteit van EU-burgers van buiten de Schengenzone verifiëren. Er wordt elektronisch gecontroleerd of de identiteitspapieren echt zijn en of de passagier geseind staat. Daarnaast is er gezichtsherkenning, waarbij de foto op de chip van het identiteitsdocument vergeleken wordt met een digitale foto.