"Wekenlang de vliegenstront van mijn plafonds geschrobd": Dusauchoit krijgt geen bijval na talloze klachten over buurman TTR

07 april 2018

15u32

"Voor de derde keer in minder dan twee jaar tijd is mijn tuin ondergelopen met kalvermest van het bedrijf naast de deur. Ik woon hier 25 jaar en had nooit problemen. Tot het bedrijf werd overgenomen door TS uit L. Op dat moment begon de waanzin", schrijft een furieuze Chris Dusauchoit op Twitter.

“TS bouwde zonder vergunning van alles bij, waaronder een gebouw met een verbrandingsoven waarin hij (bouw)afval en bewerkt hout opstookt. Dag en nacht. En dan kwamen de ratten en de vliegen”, postte Dusauchoit. ”Afvalwater en gier worden gewoon op de bedrijfsterreinen geloosd en lopen van daaruit de velden in. Alles wat hij niet mag doen, doet hij toch. Ik kan het aantal pv’s dat ik heb laten opstellen niet tellen”, gaat hij verder op Twitter.

Volgens Dusauchoit trekt de man zich van de buurt niets aan. “Hij woont hier ook niet. Laat buitenlanders het vuile werk opknappen en duwt ze in een woning die ei zo na onbewoonbaar is verklaard. Ze slapen er op de grond. De boeren hier in de buurt die zich wél aan de regels houden trekken zich de haren uit de hoofd.”

"Mestputten open en bloot"

De gevolgen zijn niet min. "Planten verbranden en verdorren, de stank is niet te harden (zijn mestputten liggen gewoon open en bloot).” De vliegen zijn bovendien echt overal. “Ze zitten met dertig op je koffiezet, ze zitten op je bord, ze zitten op je confituur. Ik heb wekenlang de vliegenstront van mijn plafonds geschrobd. Je slaat er vijftig dood en er komen er nog honderd af.” Met videobeelden wil Dusauchoit de situatie aankaarten. (Lees verder onder de video.)

De presentator, bekend van ‘Dieren in nesten’, trok naar de dienst Milieu en Gezondheid, maar die reageerde niet zoals gehoopt. “Dat is geen vliegenplaag hoor, mijnheer Dusauchoit, dat zijn clusters. Goed ramen en deuren sluiten en trek uw plan”, kreeg hij te horen.

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) is de enige instantie waarop Dusauchoit naar eigen zeggen wel kon rekenen, omdat zijn buurman op zijn terrein gevaarlijk medisch afval opstapelde. Ondanks de talloze klachten, waarschuwingen en pv's blijft zijn buurman gewoon voortdoen. Dusauchoit wijst met beschuldigende vinger in de richting van de Vlaamse milieu-inspectie. “Die houdt hem de hand boven het hoofd, ook nu bij de derde overstroming”, klinkt het. “Uw milieu-inspectie is een lachertje”, schrijft hij naar Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

"De brave mensjes hier in de buurt plakten hun raampjes af met tape. Het hielp niets. Ze keken naar mij. 'Kunde gij niets doen mijnheer Chris, gij met uw relaties'. Ik moest ze teleurstellen. Ik ging toen eten in een baanrestaurant langs de E314 gewoon om zonder vliegen te zijn", besluit Dusauchoit moedeloos.

