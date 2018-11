“Weinig tot geen ruimte” voor loonopslag komende 2 jaar: ABVV luidt alarmklok AW

28 november 2018

21u50

Bron: Belga 0 De socialistische vakbond luidt de alarmklok. De eerste cijfers van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB), die tweejaarlijks berekent hoeveel de lonen mogen stijgen, wijzen op "weinig tot geen ruimte" voor loonopslag de komende twee jaar. Onaanvaardbaar vindt ABVV.

Het rapport van de CRB is normaal het startschot van het tweejaarlijks loonoverleg. De Raad becijfert met hoeveel de lonen de komende twee jaar mogen stijgen om competitief te blijven met de buurlanden.

Het rapport is nog niet definitief, maar volgens het ABVV wijzen de eerste cijfers op een complete loonblokkering.



"Er is weinig tot geen ruimte voor loonopslag", klinkt het bij de vakbond. Meer zelfs: de loonmarge zou nul procent bedragen. In La Libre.be zegt ABVV-voorzitter Robert Vertenueil dat de eerste cijfers een negatieve loonmarge van -0,2 procent geven.

Vertrouwelijk

Normaal zijn de gegevens nog vertrouwelijk, maar de vakbond zegt nu al met de cijfers naar buiten te komen gezien de ernst van de situatie. "Er is een probleem. De koopkracht van de mensen gaat achteruit. De werknemers houden niets meer over op het einde van de maand", aldus de vakbond.



Verhoging van koopkracht

Voor het ABVV is een loonblokkering onaanvaardbaar. De vakbond eist een stevige verhoging van de koopkracht. De nieuwe wet op loonvorming maakt dit echter onmogelijk. Daarom roept het ABVV de werkgevers en de regering op toch een verbetering van de koopkracht toe te laten. De vakbond waarschuwt voor sociale onrust indien er geen koopkrachtverhoging komt. Het verwijst daarbij naar de acties van de 'gele hesjes'. "Met een groeiend ongenoegen over een gebrek aan koopkracht, stijgende energieprijzen en mobiliteit die een schaars goed wordt, breidt de onrust als een olievlek uit."

“14 december volgt een waarschuwing”

Ook ACV waarschuwt. "Het is duidelijk: na alle inleveringen én na alle zegeberichten van de regering en werkgevers over de florissante economie willen de mensen die zich dag in dag uit de naad werken meer loon", zegt ACV-woordvoerder David Vanbellinghen. "We willen dus een correcte loonmarge voor het volgend IPA. Mensen moeten nu de vruchten van al hun inspanningen plukken. En als de sjoemelsoftware rond bijvoorbeeld loonsubsidies in de loonwet dit verhindert, dan moeten die bugs uit de wet. En voor wie dit niet serieus neemt: op 14 december volgt een eerste waarschuwing."