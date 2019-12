“Weinig liberale accenten in bijgewerkte nota van Magnette” TT ARA

03 december 2019

14u40

Bron: Eigen berichtgeving, De Tijd 46 Informateur Paul Magnette (PS) heeft de onderhandelende partijen vorige week een bijgewerkte nota voorgelegd die de liberalen van Open Vld over de streep moet trekken om aan een paars-groene regeringsvorming te beginnen. Maar de nota bevat nog altijd maar weinig blauwe accenten, schrijft De Tijd dat de nota in handen kreeg en die aan Het Laatste Nieuws is bevestigd. N-VA zegt de nota niet gekregen te hebben.

“Inhoud, inhoud, inhoud”, was gisteren het mantra op en na het partijbureau van Open Vld. De Vlaamse liberalen hamerden erop dat ze de voorstellen van informateur Magnette enkel daarop zouden beoordelen. Politieke spelletjes over wie er dan allemaal in de regering zou zitten en wie welke post zou krijgen, waren helemaal niet aan de orde, klonk het vastberaden.

En, zo susten liberale toppers, Magnette werkt zijn oorspronkelijke nota die vorige week uitlekte voortdurend bij om er extra liberale accenten aan toe te voegen. Dat was ook nodig, want die nota was voor Open Vld “imbuvable” of ondrinkbaar, zo brandde Kamerfractieleider Egbert Lachaert hem af.



De Tijd kon vanmiddag een nieuwe versie van de nota inkijken, die dateert van 27 november. Daarin zitten wel enkele “extra blauwe stippen” zoals een plan dat het voor kmo’s gemakkelijker moet maken personeel aan te werven, maar echte liberale topprioriteiten zouden nog altijd ontbreken. Zo is er geen sprake van ambitieuze arbeidsmarkthervormingen om de werkzaamheidsgraad verder te verhogen: over het inperken van de werkloosheidsuitkeringen zwijgt Magnette, net als over het sneller laten dalen ervan. Ook de afschaffing van het brugpensioen staat er niets in de nota.

Sociale uitgaven

Daartegenover staan een reeks extra sociale uitgaven zonder dat daar financiering voor voorzien is, zoals een minimumpensioen van 1.500 euro en een extra verhoging van de uitgaven in de gezondheidszorg. Bovendien zou Magnette ook een aantal hervormingen van de vorige regering, zoals die van de loonwet, willen terugdraaien.

Morgen zou Magnette de partijen meer inzicht geven over hoe hij het begrotingstraject van de komende jaren ziet. Zoals bekend is het gat in de begroting opgelopen tot 11 miljard euro. Magnette zou zijn plannen wel willen financieren met “een derde nieuwe inkomsten, een derde nieuwe belastingen, en een derde andere oplossingen”. Wat dat concreet betekent, is onduidelijk, behalve dat de belastingen dus wel degelijk zouden stijgen, wat voor veel liberalen nog altijd “imbuvable” zal zijn.

N-VA: “Geen nota gekregen”

N-VA zegt vanmiddag de nota nog niet gekregen te hebben. Ook CD&V kreeg de nota nog niet in handen. Mogelijk is hij dus enkel naar de paars-groene partijen gestuurd die zaterdag met zes bij elkaar kwamen op uitnodiging van Magnette. “Tiens, krant heeft nota al wel maar grootste partij van Vlaanderen nog altijd niet”, tweet ondervoorzitter Lorin Parys, die Magnette gisteren via Twitter om de nota vroeg.

Politiek directeur Piet De Zaeger zegt op Twitter dat “dit lek (alweer) lijkt te wijzen op groeiend ongenoegen binnen Open Vld”. Magnette zelf is na alle lekken overigens niet meer van plan om nieuwe teksten te sturen vooraleer hij maandag naar de koning trekt voor zijn verslag.

Voor alle duidelijkheid: @de_NVA heeft de nota van PS-(in)formateur @PaulMagnette niet ontvangen.



Dit lek lijkt (alweer) te wijzen op groeiend ongenoegen binnen Open VLD. https://t.co/8UO9T3Hr1I Piet De Zaeger(@ PietDeZaeger) link