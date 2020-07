“Weekgemiddelde zal overmorgen al stijgen tot meer dan 130 nieuwe besmettingen per dag” jv

17 juli 2020

10u53 6 De tweede golf is volgens experts Marc Van Ranst en Pierre Van Damme ingezet. Bart Mesuere, onderzoeker aan de UGent, voorspelt dat we tegen overmorgen met een daggemiddelde op weekbasis van meer dan 130 nieuwe coronabesmettingen zitten. De R-waarde schat hij rond de 1,3. “Ook in Wallonië zien we het aantal gevallen toenemen”, tweet hij nog.

“Voor de duidelijkheid, dit zijn geen “glazen bol”-voorspellingen, maar een extrapolatie van de voorlopige cijfers op basis van de historische rapporteringsvertraging”, nuanceert wetenschapper Bart Mesuere zelf zijn inschattingen. Hij maakte grafieken van de situatie van de laatste veertien dagen per provincie en probeerde er de trend voor de komende dagen uit te distilleren.

Voor de provincie Antwerpen zou die licht dalend zijn (van 32,3 naar 30,4), terwijl er in de laatste periode van twee weken sprake was van een verdubbeling. Maar Mesuere ziet een verband tussen het aantal positieve gevallen en een vertraging in de rapportering. “Het hoger percentage positieve gevallen zorgde voor iets meer vertraging en bijgevolg een onderschatting van het model. Neem dus het neerwaartse pijlje naast Antwerpen met een korrel zout.”

Voor heel België gingen we in twee weken tijd van gemiddeld 82,4 nieuwe besmettingen per dag naar 114,7. Dat zou verder doorstijgen naar 132,4.

Ook in Wallonië zien we nu het aantal gevallen toenemen. Het weekgemiddelde zal tegen overmorgen verder stijgen naar 130+. De (naïeve) schatting van de R waarde op basis van aantal gevallen gaat richting 1.3... pic.twitter.com/a1crG2GcHL Bart Mesuere(@ BartMesuere) link

De informaticus noteert dat er in 343 gemeenten geen nieuwe gevallen opdoken de afgelopen week. “Een beperkt aantal regio’s is verantwoordelijk voor de globale stijging. Die regio’s lijken wel langzaamaan groter te worden”, tweet hij. Antwerpen is daarin veruit koploper met 149 nieuwe besmettingen de voorbije zeven dagen.

Een verklaring voor de prognose in zijn grafiek dat het aantal ziekenhuisopnames niet mee stijgt en zelfs licht blijft dalen - behalve in de provincie Henegouwen - ziet Mesuere in de vaststelling dat “de 60-plussers (voorlopig) gespaard blijven, in combinatie met gewoon wat vertraging”.

Het reproductiegetal gaat volgens Mesuere richting 1,3. Volgens Sciensano is het in de week van 10 tot 16 juli gestegen naar 1,033. Er moet wel rekening worden gehouden met een betrouwbaarheidsinterval. Het reproductiegetal gaat dus gepaard met een onderwaarde van 0,810 en een bovenwaarde van 1,292. Ook Bart Mesuere weet dat er “tal van manieren om een R-waarde in te schatten” zijn. Zo speelt de tijd tussen besmet raken en zelf iemand besmetten een rol en die varieert in de literatuur tussen 4 en 7 dagen. Afhankelijk van de gebruikte waarde zal het R-getal een ander resultaat opleveren.

Ook de 60+'ers blijven (voorlopig) gespaard. Dit kan een verklaring zijn waarom de ziekenhuisopnames voorlopig nog licht dalen. pic.twitter.com/DRXrROZ26b Bart Mesuere(@ BartMesuere) link