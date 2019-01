"Weekend zonder alcohol achter het stuur" gaat opnieuw van start AW

11 januari 2019

06u14

Bron: Belga 0 De federale en lokale politie starten vandaag met een nieuwe editie van het "Weekend zonder alcohol achter het stuur". Tot maandag 6 uur zullen overal in het land alcoholcontroles plaatsvinden, zowel op snelwegen als op secundaire wegen.

Tijdens de vorige editie, tijdens een weekend in juni vorig jaar, controleerde de politie in totaal 32.299 bestuurders. Daarvan bleek 2,24 procent in overtreding en 161 bestuurders zagen hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken. De federale politie sprak over een positieve tendens, want tijdens de zomereditie van 2017 bleek rond dezelfde periode nog 2,77 procent van de gecontroleerde bestuurders te veel te hebben gedronken.



Toch is er nog werk aan de winkel. In 2017 werden 4.210 ongevallen met doden of gewonden veroorzaakt door bestuurders onder invloed van alcohol. Dat komt neer op één ongeval om de twee uur of 11 procent van alle ongevallen met doden of gewonden.

Aangekondigde actie

Door de actie aan te kondigen, hoopt de politie dat bestuurders niet onder invloed van alcohol of andere stoffen achter het stuur kruipen en alternatieven zoeken om zich te verplaatsen.