‘Week van de steak-friet’ schiet Groen en sp.a in verkeerde keelgat “Stop promotie ongezonde voeding” Sven Ponsaerts / Astrid Roelandt

02 november 2018

19u45 0 Morgen start de ‘Week van de steak-friet’. En dat valt sp.a en Groen zwaar op de maag. ‘De overheid moet stoppen met daar promotie voor te voeren. Vlees is ongezond, milieubelastend en dieronvriendelijk’, klinkt het. Topslager Hendrik Dierendonck en het VLAM, de geviseerde instelling, snappen er niks van. ‘Mogen we alstublieft nog wat trots zijn op onze steak?’

U kent hem wel, de slogan ‘Lekker van bij ons’. Het is de kreet waarmee overheidsorganisatie het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) voornamelijk primaire producten van bij ons wil promoten – deze week in het bijzonder dus de steak-friet. “Nationale trots of niet, stop met het promoten van ongezonde voeding”, oppert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum bij de start van de marketingcampagne. “Het is absurd dat

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

