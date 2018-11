‘Week van de steak-friet’ schiet Groen en sp.a in verkeerde keelgat “Stop promotie ongezonde voeding” Sven Ponsaerts

03 november 2018

Morgen start de ‘Week van de steak-friet’. En dat valt sp.a en Groen zwaar op de maag. ‘De overheid moet stoppen met daar promotie voor te voeren. We eten zo al te veel vlees, en dat is ongezond, milieubelastend en dieronvriendelijk’, klinkt het. Topslager Hendrik Dierendonck en het VLAM, de geviseerde instelling, snappen er niks van. ‘Mogen we alstublieft nog wat trots zijn op onze steak?’

U kent hem wel, de slogan ‘Lekker van bij ons’. Het is de kreet waarmee overheidsorganisatie het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) voornamelijk primaire producten van bij ons wil promoten – deze week in het bijzonder dus de steak-friet. “Nationale trots of niet, stop met het promoten van ongezonde voeding”, oppert Vlaams parlementslid Hermes Sanctorum bij de start van de marketingcampagne. “Het is absurd dat we vandaag de dag de consumptie van vlees nog willen aanwakkeren met belastinggeld. We weten dat de huidige vleesconsumptie ongezond is, de veeteelt geen goed doet aan de klimaatverandering en er dierenleed aan de productie is verbonden. Als de overheid ondersteuning biedt, zou het toch over gezondere, duurzamere en meer diervriendelijke voeding moeten gaan - bijvoorbeeld groenten en fruit en bioproducten, in plaats van simpelweg reclame voor vlees te maken”, meent Sanctorum, die zich gesteund weet door Groen en sp.a.

