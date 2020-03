Exclusief voor abonnees

“We zijn nog maar net begonnen”: ‘lockdown light’ duurt wellicht tot 3 mei

Fleur Mees Astrid Roelandt

27 maart 2020

22u04

4

Experten hadden geadviseerd om de coronamaatregelen meteen met 4 weken te verlengen, maar langs Vlaamse kant ging men liever stap per stap. En dus gebeurt de verlenging in twee keer: eerst tot 19 april, na evaluatie allicht tot 3 mei. “Maar het resultaat zal hetzelfde zijn. We zijn nog maar net begonnen”