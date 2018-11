“We zijn in crisismodus”: Francken beperkt asielaanvragen tot 60 per dag Isolde Van Den Eynde

22 november 2018

21u37 5 De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) registreert sinds gisteren maximaal 60 asielzoekers per dag. Door de hoge asielinstroom staan de plaatsen in onze opvangcentra onder druk.

2.750 migranten klopten in november aan voor asiel. Dat is 54 procent meer dan in november vorig jaar. Sinds juli blijft het aantal asielaanvragen stijgen. Volgens staatssecretaris Theo Francken (N-VA) zijn we in ‘crisismodus’ en hij kondigde maatregelen aan. Welke wilde hij nog niet zeggen, maar onze redactie kwam te weten dat hij de registratie van asielaanvragen beperkt tot 50 à 60 per dag. “We geven voorrang aan de meest kwetsbaren”, zegt Francken in een reactie.

Het gaat dan bijvoorbeeld om minderjarigen, zwangere vrouwen en zieken. De afgelopen weken schommelde het aantal registraties tussen de 100 en 110 per dag. Bij DVZ in Brussel kan je alleen tijdens weekdagen tussen 8 uur en 9 uur ‘s ochtends asiel aanvragen. Door die hoge asielinstroom zijn zo goed als alle plaatsen in de collectieve opvangcentra ingenomen. “Snel schakelen was nodig om een explosie te vermijden”, zegt Francken nog. Ook in de vluchtelingencrisis van 2015 en 2016 zag Francken zich genoodzaakt om het aantal asielaanvragen per dag te limiteren.