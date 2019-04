“We zijn geschrokken van cijfer”: 1 op 4 agentes lastiggevallen door collega Bjorn Maeckelbergh

12 april 2019

00u00 1 Bij de federale politie zegt liefst één op de vier vrouwen dat ze in het voorafgaande halfjaar minstens één keer geconfronteerd werden met grensoverschrijdend gedrag door collega's. Dat blijkt uit een groot welzijnsonderzoek.

"Het cijfer ligt veel hoger dan verwacht. Volgens onze preventiedienst komt dit niet overeen met het aantal klachten dat daar binnenloopt. We zijn geschrokken en nemen dit heel au sérieux", reageert Sarah Frederickx van de federale politie. Ze juicht toe dat de problematiek nu aan het licht komt dankzij een objectieve enquête. "Zo hebben we een beeld van wat écht leeft. Helaas rust er blijkbaar nog altijd een groot taboe op en is er te veel schroom om grensoverschrijdend gedrag te melden."

De federale politie zegt dat het cijfer duidelijk aantoont dat er sterker ingezet moet worden op het bespreekbaar maken van het onderwerp. "Zodat we juiste en concrete maatregelen kunnen treffen, ten opzichte van de slachtoffers én de verdachten", aldus nog Frederickx. Ze benadrukt dat de psychologen en maatschappelijk assistenten van het stressteam van de federale politie 24 uur op 24 beschikbaar zijn voor meldingen van ongepast gedrag op de werkvloer.

Het onderzoek - waaraan 4.846 politiemensen vrijwillig deelnamen - levert nog meer onthutsende cijfers op. Zo wil meer dan de helft van de respondenten zijn of haar job bij de politie opgeven. Meer dan één op de honderd had het voorbije jaar concrete plannen om zelfmoord te plegen.