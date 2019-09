“We zijn er bijna”: ouders van Pia zijn dolenthousiast AW

18 september 2019

07u37 0 Onwezenlijk, inmiddels zijn er 906.000 sms’jes voor Pia verstuurd. Daarmee hebben de ouders van baby Pia hun doel van 950.000 sms’en bijna behaald. “We zijn er bijna”, zegt de verbouwereerde papa van Pia.

“We hebben eigenlijk nog zo’n 15.000 sms’en nodig, maar ik vertrouw erop dat die vandaag nog zullen komen”, aldus een zeer gelukkige vader.

De ouders van Pia hadden nooit durven dromen dat ze zo’n immens groot bedrag konden inzamelen: “Twee dagen geleden dachten we nog dat we aan een onmogelijke opdracht bezig waren. Nu moeten we beginnen regelen om naar Amerika te gaan, om het medicijn te gaan halen.”