“We zien in onze Voedselbank heel wat mensen die het voor de crisis wél goed hadden”: zo kan ook jij anderen helpen in tijden van corona

Charlotte Fouquet

21 augustus 2020

11u00

De coronacrisis heeft heel wat mensen in financiële moeilijkheden gebracht. Zo dreigen een kwart miljoen Belgen hun job te verliezen ten gevolge van de pandemie. Hoewel de overheid voorziet in premies en tegemoetkomingen, blijkt dat niet voldoende. Materiële en andere hulp is broodnodig. Wil je weten wat jij kan doen voor mensen in nood? De Voedselbanken, Oxfam, De Kringwinkel en Moeders voor Moeders leggen het je graag uit.