14 oktober 2018

16u01

Bron: Twitter 3 Het hoogfeest van de democratie is ook het hoogfeest van de Twitteraar. Surfend Vlaanderen volgt de lokale politieke strijd op de voet, klaar om her en der met kwinkslagen te strooien. En Bart De Wever? Die draagt maar al te graag zijn steentje bij.

Voor de verkiezingsuitzending van het VRT-journaal houdt Pieterjan De Smedt vandaag heel de dag halt bij het huis van NVA-voorzitter Bart De Wever. Zo zal hij in het kielzog van de Antwerpse burgemeester deze verkiezingsdag beleven.

Dat was ook De Wever zelf niet ontgaan. Wanneer Martine Tanghe vanuit de studio overschakelt naar het huis van De Wever, besluit de politicus even uit zijn raam te gaan hangen om naar televisiekijkend Vlaanderen te wuiven. Dat De Smedt op datzelfde moment de woorden "We weten niet of Bart De Wever de woning al verlaten heeft" uitspreekt, maakt de hilariteit compleet. Tot groot jolijt van menige Twitteraar.

Bart kwam effe zwaaien lol #KIES18 pic.twitter.com/D5QgFhf37W Yorick Dupon 👨🏽‍💻🎃(@ yorickdupon) link

