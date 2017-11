"We staan aan begin van RSV-epidemie" Al enkele baby's in ziekenhuis met virus Redactie

06u46 40 Thinkstock RSV is weer in het land. De voorbije week zijn al enkele jonge kinderen in het ziekenhuis beland met het virus. "We zitten in het prille begin van een epidemie", zegt viroloog Marc Van Ranst. Bij volwassenen neemt het aantal luchtweginfecties intussen ook fors toe.

Het respiratoir syncytieel virus (RSV) komt vaak voor bij kleine kinderen en veroorzaakt een infectie van de luchtwegen. Zuigelingen die besmet zijn met RSV hebben vaak koorts en een verstopte neus en ze hoesten veel. Het virus is niet altijd onschuldig. Twee tot drie procent van de geïnfecteerde baby's ontwikkelt bronchiolitis. In dat geval is een ziekenhuisopname noodzakelijk - iets wat elk jaar 6.000 zeer jonge kindjes overkomt. De ziekte woekert doorgaans twee tot acht dagen, maar de symptomen kunnen tot drie weken aanhouden.

Uit gegevens van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid blijkt dat het aantal RSV-infecties de voorbije week gestegen is. Volgens Marc Van Ranst komt het virus dit jaar niet uitzonderlijk vroeg. De epidemie is ook nog niet overal even hard doorgebroken. "Het kan best dat er in Antwerpse ziekenhuizen al kindjes liggen, terwijl er in Oost-Vlaanderen nog geen opnames zijn. Het virus duikt in het begin steeds op enkele plaatsen op, maar verspreidt zich daarna heel snel."

De griep daarentegen is nog niet aan haar 'verovering' begonnen. Er is nog maar een handvol gevallen geregistreerd. Wel trekken dezer dagen fors meer volwassenen naar de dokter met acute luchtweginfecties.